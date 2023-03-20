Эксперт: страны G7 и ЕС могут символически снизить потолок цен на нефть РФ в марте на $5

Страны «Большой семерки» (G7) и Евросоюза могут задержать свое решение по коррекции потолка цен на российскую нефть в связи с расхождением позиций или принять компромиссный вариант с символическим снижением лимита на $5, до $55 за баррель. Такое мнение выразил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк, передает РИА Новости.

«Поскольку позиции стран, поддержавших соглашение о потолке цен, сейчас диаметрально отличаются, возможна задержка принятия решения или компромиссный вариант с символическим снижением потолка на $5», — сказал Миронюк.

Эксперт напомнил, что в марте российские власти приняли решение сократить производство нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, при этом, по расчетам некоторых специалистов, цена в 60$ за баррель позволит российским компаниям продолжать получать прибыль.

По его мнению, ужесточение ограничения могут привести к дальнейшему снижению добычи, в связи с чем цена на международных торговых площадках может вырасти «до уровней, способных повлиять на стагнацию экономического роста в США и ЕС».

Он добавил, что от цен на энергоносители зависят также экономики Польши и Литвы, однако влияние на рост ВВП этих стран менее значительное, поэтому для них принципиальна политическая позиция в отношении России.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что страны G7 рассчитывают сохранить установленный потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.