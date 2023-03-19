Стала известна судьба банка Сredit Suisse

Переговоры о будущем банка Credit Suisse завершились, его приобретает банк UBS, сообщает пресс-служба Национального банка Швейцарии (SNB).

«Швейцарский национальный банк предоставляет существенную помощь ликвидности для поддержки поглощения UBS Credit Suisse. Это поглощение стало возможным при поддержке федерального правительства Швейцарии, Швейцарского управления по надзору за финансовыми рынками FINMA и Национального банка Швейцарии», — говорится в релизе.

Швейцарский национальный банк объявил, что поддерживает поглощение UBS банка Credit Suisse, выделив значительную помощь в виде ликвидности: оба банка могут получить помощь на общую сумму до 100 миллиардов франков посредством кредита, покрываемого залогом в случае банкротства.

Президент Швейцарии Ален Берсе назвал совершившуюся сделку лучшим решением для возвращения доверия к финансовой системе, передает Reuters.

Ранее UBS предлагал купить Credit Suisse примерно за 1 миллиард франков ($1,1 млрд), а затем удвоил сумму.

Банк Credit Suisse, второй крупнейший в Швейцарии, потерял почти четверть своей стоимости 15 марта, упав до рекордно низкого уровня после того, как его крупнейший инвестор заявил, что не может предоставить дополнительную финансовую помощь.