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Президент Египта обсудил с Мантуровым создание промзоны РФ в районе Суэцкого канала

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Depositphotos

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял в воскресенье, 19 марта российскую делегацию, возглавляемую главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. Об этом этом говорится в заявлении канцелярии главы арабской республики, опубликованном в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Как сообщила канцелярия, на встрече обсуждалось развитие российских инвестиций и совместных проектов двух стран в Египте в разных областях, в частности строительство АЭС «Эд-Дабаа», а также создание промышленной зоны РФ в экономической зоне Суэцкого канала. Она отметила, что появление такой промзоны «проложит путь к началу совместных проектов в сфере производства, локализации производства и экспорта» на рынки многих государств в различных регионах.

Также стороны обсудили «сотрудничество в области поставок зерна и продовольствия» на фоне «нынешнего мирового кризиса».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале создания в Египте российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала.

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