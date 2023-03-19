Mandiner: Европа уменьшила поставки газа из России, хотя не может без них обойтись

Европа в восемь раз уменьшила поставки газа из России, но при этом регион не может полностью обеспечить свою энергобезопасность без российского топлива. Об этом еженедельнику Mandiner заявил министр энергетики Венгрии Чаба Лантош.

«Сегодня из России поступает восьмая часть от 160 млрд кубометров газа, которые раньше поступали оттуда каждый год. Огромные потери нелегко компенсировать в одночасье, а полный отказ от восточного направления совершенно невозможен без серьезных рисков для безопасности снабжения», — отметил Лантош.

По его словам, Европе тяжело компенсировать российские поставки, так как это огромные объемы, которым непросто найти альтернативу. Несмотря на то, что потребление газа в регионе сократилось, определенные риски в энергобезопасности все равно присутствуют. Кроме того, альтернативой мог бы стать сжиженный природный газ (СПГ), но для его приема и обработки нет необходимой инфраструктуры.

Он добавил, что Венгрия чувствует себя более выгодно по сравнению с другими странами региона, так как ранее заключила долгосрочные контракты с «Газпромом». Кроме того, российская сторона всегда выполняла свои обязательства в части поставок энергоносителей.

17 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт планирует к концу 2023 года начать импорт газа из Азербайджана в объеме 1-2 млрд куб. м в год. При этом министр отметил, что для получения поставок от Баку необходимо повысить пропускную способность газопроводов в регионе и Венгрия рассчитывает на финансовое содействие со стороны Евросоюза (ЕС) в этом вопросе.