Правительство планирует выделить 503 млн рублей на исследования в сфере здравоохранения

Правительство РФ планирует выделить 503 млн рублей на исследования в сфере здравоохранения. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Свыше 503 миллионов рублей будет направлено на проведение научных исследований в области здравоохранения в рамках федерального проекта «Медицинская наука для человека», — говорится в сообщении.

Дополнительное финансирование будет направлено на создание новых медицинских изделий, разработку лекарственных препаратов на основе клеточных технологий и технологий тканевой инженерии, а также проведение их клинических исследований.

Работа будет проводиться в МГУ им. Ломоносова и в подведомственных Минобрнауки и Федеральному медико-биологическому агентству учреждениях.

Ранее сообщалось, что правительство РФ намерено выделить российским семеноводам деньги на технологии. Средства пойдут на реализацию программ научно-технического развития сельского хозяйства.