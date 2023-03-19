Bloomberg: американская First Citizens BancShares может купить обанкротившийся SVB

Американская компания First Citizens BancShares заинтересовалась приобретением обанкротившегося банка Silicon Valley Bank (SVB). Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

«First Citizens BancShares Inc. рассматривает предложение о покупке Silicon Valley Bank», — отметили в публикации.

16 марта газета Financial Times писала, что с начала марта 2023 года рыночная капитализация шести крупнейших банков США — Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan Chase и Wells Fargo — упала на 13%, кредитные организации потеряли порядка $165 млрд.

До этого Reuters со ссылкой на источники сообщил, что финансовые аналитики ожидают, что руководство Европейского Центробанка (ЕЦБ) повысит уровень ключевой ставки еще на 50 базисных пунктов (на 0,5%) — с нынешних 3% до 3,5% годовых. Ужесточение денежно-кредитной политики валютного регулятора будет обусловлено банкротством инвестиционного банка SVB. Кроме краха SVB на дополнительное увеличение ключевой ставки также может резкое падение акций швейцарского банка Credit Suisse.