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Bloomberg: американская First Citizens BancShares может купить обанкротившийся SVB

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Silicon Valley Bank

Американская компания First Citizens BancShares заинтересовалась приобретением обанкротившегося банка Silicon Valley Bank (SVB). Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

«First Citizens BancShares Inc. рассматривает предложение о покупке Silicon Valley Bank», — отметили в публикации.

16 марта газета Financial Times писала, что с начала марта 2023 года рыночная капитализация шести крупнейших банков США — Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan Chase и Wells Fargo — упала на 13%, кредитные организации потеряли порядка $165 млрд.

До этого Reuters со ссылкой на источники сообщил, что финансовые аналитики ожидают, что руководство Европейского Центробанка (ЕЦБ) повысит уровень ключевой ставки еще на 50 базисных пунктов (на 0,5%) — с нынешних 3% до 3,5% годовых. Ужесточение денежно-кредитной политики валютного регулятора будет обусловлено банкротством инвестиционного банка SVB. Кроме краха SVB на дополнительное увеличение ключевой ставки также может резкое падение акций швейцарского банка Credit Suisse.

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