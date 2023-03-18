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Bloomberg: крах Silicon Valley Bank и Credit Suisse может простимулировать развитие экономики Китая

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David J. Phillip/AP

Нестабильная ситуация в банковском секторе США и Европы, вызванная крахом крупной инвестиционной кредитной организации Silicon Valley Bank и финансовыми трудностями швейцарского Credit Suisse, может оказать дополнительный импульс развитию экономики Китая. Местный банковский сектор во многом защищен от подобных проблем из-за сильной роли регуляторных органов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников рынка.

«Финансовая нестабильность усиливает неприятие кредитных рисков во всем мире и повышает вероятность рецессии во многих экономиках, за одним заметным исключением — в Китае. Это обусловлено масштабными изменениями контроля в китайском финансовом регулировании. Местная Коммунистическая партия объявила на этой неделе о создании двух новых финансовых органов, которые будут иметь приоритет над государством», — пришли к выводу экономисты компании Nomura Holdings во главе с Робом Суббараманом.

Все это свидетельствует о более широком усилении роли Коммунистической партии Китая в регулировании местного финансового рынка, включая банковский сектор. Укрепление контроля, по задумке властей КНР, должно помочь избежать в дальнейшем тех проблем, с которыми столкнулись кредитные организации в западных странах, уточняется в статье.

«Привлекательность Китая для развивающихся рынков от Индонезии до Бразилии в качестве партнера и модели будет только расти. Весьма вероятно, что КНР станет важным полюсом роста для развивающихся рынков в этом году», — заключили аналитики из Nomura Holdings.

17 марта агентство Bloomberg на основе анализа котировок ценных бумаг 166 кредитных организаций по всему миру сообщило, что после краха Silicon Valley Bank и Credit Suisse лучшие биржевые результаты на глобальном фондовом рынке продемонстрировали акции китайских кредитных организаций. Речь идет о Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и других крупных банков КНР.

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