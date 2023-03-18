«Известия»: средства из Фонда национального благосостояния направят на решение проблем ЖКХ

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разработали новый механизм поддержки коммунальной инфраструктуры. Согласно задумке ведомства, денежные средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) должны направить в том числе на решение проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), сообщает газета «Известия» со ссылкой на заявление пресс-службы ФАС.

«Ресурсоснабжающим компаниям будут возмещать затраты на строительство инженерных сетей. Ожидается, что принятие проекта документа поможет наращивать годовые объемы ввода жилья. Проект документа предусматривает, что ресурсоснабжающая компания по комплексной заявке застройщика может построить с привлечением средств ФНБ инженерные сети для техприсоединения к тепло-, водоснабжению, водоотведению», — говорится в материале.

Предполагается, что данный механизм позволит компаниям, планирующим строительство, снизить плату за подключение. Организации же получат возможность строить сразу сети большего диаметра с учетом подключения всех потенциальных объектов, уточняется в статье.

«Механизм, который предусмотрен проектом нашего документа, даст возможность создать коммунальной инфраструктуре большой объем подключений при комплексном освоении территории, строительстве жилых комплексов и других объектов», — заключается в заметке.

10 марта министр строительства и ЖКХ Ирека Файзуллин заявил, что его ведомство обратилось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Причиной стал рост цен на арматуру за последние три недели.