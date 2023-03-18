Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ведомости»: Госдума может ужесточить требования к маркетплейсам на фоне забастовки в Wildberries

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Российские власти рассматривают возможность ужесточения требований к различным маркетплейсам, работающим на внутреннем рынке РФ, после забастовки в Wildberries из-за скандала с партнерами площадки из-за «несправедливых» штрафов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Причиной забастовки партнерских пунктов выдачи Wildberries стало требование отменить штрафы за возврат товаров. В итоге руководство маркетплейса приняло решение временно прекратит штрафовать пункты выдачи, а также отменить более 10 тыс. штрафов. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что не будут вмешиваться в спор между маркетплейсом Wildberries и собственниками пунктов выдачи заказов (ПВЗ), но могут поддерживать процессы саморегулирования в различных отраслях для снижения административной нагрузки на бизнес, уточняется в статье.

«На рынке должны устанавливаться понятные и прозрачные правила, а формулировки в них не должны допускать чрезмерно расширенного толкования, которое ведет к необоснованной блокировке, ограничению пользователей и расторжению договоров. В настоящее время диалог с Wildberries продолжается», — пояснил представитель ФАС.

Ведомство продолжит следить за выполнением условий документа о стандартах взаимодействия, который подписали крупнейшие игроки российского рынка маркетплейсов. Участники должны придерживаться «принципов добросовестного поведения» во избежание ужесточения регулирования, заключается в материале.

17 марта агентство ТАСС со ссылкой на представителя компании сообщило, что руководство маркетплейса Wildberries начало процесс разблокировки ранее заблокированных из-за нарушения договора-оферты пунктов выдачи заказов. Речь шла о 15 подобных точках.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть