«Ведомости»: Госдума может ужесточить требования к маркетплейсам на фоне забастовки в Wildberries

Российские власти рассматривают возможность ужесточения требований к различным маркетплейсам, работающим на внутреннем рынке РФ, после забастовки в Wildberries из-за скандала с партнерами площадки из-за «несправедливых» штрафов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Причиной забастовки партнерских пунктов выдачи Wildberries стало требование отменить штрафы за возврат товаров. В итоге руководство маркетплейса приняло решение временно прекратит штрафовать пункты выдачи, а также отменить более 10 тыс. штрафов. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что не будут вмешиваться в спор между маркетплейсом Wildberries и собственниками пунктов выдачи заказов (ПВЗ), но могут поддерживать процессы саморегулирования в различных отраслях для снижения административной нагрузки на бизнес, уточняется в статье.

«На рынке должны устанавливаться понятные и прозрачные правила, а формулировки в них не должны допускать чрезмерно расширенного толкования, которое ведет к необоснованной блокировке, ограничению пользователей и расторжению договоров. В настоящее время диалог с Wildberries продолжается», — пояснил представитель ФАС.

Ведомство продолжит следить за выполнением условий документа о стандартах взаимодействия, который подписали крупнейшие игроки российского рынка маркетплейсов. Участники должны придерживаться «принципов добросовестного поведения» во избежание ужесточения регулирования, заключается в материале.

17 марта агентство ТАСС со ссылкой на представителя компании сообщило, что руководство маркетплейса Wildberries начало процесс разблокировки ранее заблокированных из-за нарушения договора-оферты пунктов выдачи заказов. Речь шла о 15 подобных точках.