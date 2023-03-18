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Социальные пенсии в России дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля 2023 года

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РИА Новости

С 1 апреля 2023 года власти дополнительно проиндексируют на 3,3% социальные пенсии. Для реализации данной задачи в бюджете Социального фонда предусмотрено почти 15,6 млрд рублей, соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации.

Постановление от 17 марта текущего года подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ вступит в силу 1 апреля, уточнили в правительстве.

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2023 года социальных пенсий в размере 1,033», — говорится в постановлении.

В Министерстве труда и социальной защиты (Минтруде) пояснили, что индексация соцпенсий затронет в общей сложности 4 млн российских граждан. Получателями дополнительных выплат станут россияне, которые не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии.

12 марта доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец напомнила россиянам о повышении социальных пенсий с 1 апреля. По состоянию на осень прошлого года социальную пенсию получали порядка 3,5 млн граждан.

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