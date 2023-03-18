Курс биткоина превысил $27 тыс. впервые с июня 2022 года на фоне банковского кризиса в США и ЕС

Курс самой популярной в мире криптовалюты — биткоина — превысил отметку $27 тыс. впервые с начала июня прошлого года. Одной из главных причин его удорожания стал банковский кризис в США и Европе, свидетельствуют данные биржи Binance.

По состоянию на 12:18 мск, котировки биткоина находились на уровне $27,322. Таким образом курс криптовалюты прибавил более 7% за день и более 30% за последнюю неделю. В последний раз такую планку трейдеры фиксировали почти девять месяцев назад, когда биткоин продолжал серию падений с пика в $47 тыс.

Параллельно с биткоином растут и другие ведущие криптовалюты, включая Ethereum, альткоин BNB и Cardano. Курс этих криптовалют за последний день прибавлял более 4,5%; 4,6% и 4,2% соответственно. В верхних точках котировки достигали более $1,75 тыс., $332 и $0,349 соответственно.

Фоном подобной динамики стала продолжающаяся неопределенность на финансовых рынках США и Европы. Ряд американских банков, включая Silicon Valley Bank и First Republic Bank, столкнулись с резким падением стоимости собственных акций, как и швейцарский Credit Suisse. В итоге вышеперечисленным кредитным организациям пришлось обращаться за помощью в местные регуляторные органы, что негативно отразилось на финансовом рынке ценных бумаг.

14 марта курс самой популярной в мире криптовалюты — биткоина — вырос в цене на 16%, достигнув отметки $26 тыс. Столь высоких показателей трейдеры не фиксировали с 21 февраля 2023 года. Накануне, 13 числа текущего месяца биткоин дорожал на 18%, до $24,4 тыс.