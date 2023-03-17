В ЕС заявили, что сейчас сложно найти альтернативу топливу и технологиям из России

Высокопоставленный представитель Европейского союза заявил, что топливу и технологиям из России, используемым на ряде АЭС в Евросоюзе, сложно найти альтернативу. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов о подготовке санкций против «Росатома», передает РИА Новости.

«Что касается «Росатома», то это связано с атомной промышленностью некоторых государств-членов ЕС. Это сложный вопрос. В отличие от газа и нефти, нет простой альтернативы для ядерного топлива и технического обслуживания, которые предоставляет эта компания для построенных по российским или советским технологиям АЭС. Этот вопрос остается в повестке дня», — сказал он.

Ранее газета New York Times писала, что энергетика Европы все еще сильно зависит от российского атомного сектора. Как отмечается в статье, Евросоюзу было проще найти замену российским нефти и газу из-за введенных ограничений, чем отказаться от «зависимости» от «Росатома».

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Риши Сунак говорил, что Парижу и Лондону необходимо делать ставку в энергетике на эксплуатацию АЭС и возобновляемые источники.

До этого министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш заявлял, что Европе нужно как можно скорее перестать зависеть от энергоресурсов из России.