В Wildberries заявили о начале разблокировки пунктов выдачи заказов

Маркетплейс Wildberries разблокировал ранее заблокированные из-за нарушения договора-оферты пункты выдачи заказов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

По информации представителя Wildberries, речь шла о 15 пунктах выдачи заказов.

«Онлайн-платформа разблокировала заблокированные ранее пункты выдачи заказов и возобновила сотрудничество с партнерскими пунктами выдачи заказов, которые соблюдают условия договора-оферты», — пояснил представитель.

Ранее в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заявляли, что совместно с Минпромторгом следят за ситуацией с маркетплейсом Wildberries, компания не будет выписывать новые штрафы.

В министерстве подчеркнули, что Wildberries борется с подменами дорогостоящих товаров, которые совершают злоумышленники на пунктах выдачи заказов, однако в Минцифры убеждены, что такая система контроля должна быть прозрачной для партнеров маркетплейса.