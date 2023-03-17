Французский политик рассказал, кто может занять место европейцев на российском рынке

Французсикй политик Флориан Филиппо, лидер правой партии «Патриоты», заявил, что Китай и США могут занять место ушедших с российского рынка европейцев. Об этом сообщате РИА Новости.

По словам Филиппо, Россия может стать еще более самодостаточной, чем раньше.

«И потом, да, Китай придет на рынок. История учит нас тому, что это могут быть и американцы, ведь они невероятно циничны», — поделился политик, приведя в пример ситуацию в Иране, когда после введения санкций страну покинули европейские компании, а спустя какое-то время их заменили американские.

Ранее Филиппо говорил, что Франции нужно выйти из НАТО, поскольку, по его мнению, именно Североатлантический альянс и Соединенные Штаты толкают Европу к мировой войне. По его словам, все больше французских граждан «стали уставать от этой гонки навстречу третьей мировой войне».

По мнению политика, НАТО и США настроены против РФ и против Китая, поэтому следуют «очень воинственной повестке».