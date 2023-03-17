Рынок онлайн-кинотеатров в России может получить рост выручки на 20% по итогам 2023 года

Индустрия онлайн-кинотеатров в России по итогам 2023 года ожидает рост на 18 — 20%, до более 80 млрд руб. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз компании «ТМТ Консалтинг».

Как отметили в организации, по итогам 2022 года рынок таких российских онлайн-сервисов вырос на 17%, до 67,8 млрд руб., несмотря на замедление в первом полугодии.

Улучшение показателя аналитики связали с развитием цифровых экосистем. В топ-3 попали «Кинопоиск», ivi и Wink. По словам директора Wink Антона Володькина, в компании рассчитывают на ускорение роста в 2023 году, «ожидается завершение объявленной ранее консолидации онлайн-кинотеатров Wink и more.tv, и эта структура, естественно, займет большую долю рынка».

На прошлой неделе портал «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на финансовое исследование ИАА TelecomDaily написал об 11-кратном падении уровня совокупной выручки отечественных онлайн-кинотеатров по итогам 2022 года по сравнению с годом до этого.

На этой неделе газета «Коммерсантъ» сообщила, что в Госдуму до конца весенней сессии должны внести проект закона, согласно которому интернет-сервисы (включая онлайн-кинотеатры и музыкальные стриминги) обяжут уведомлять пользователей о списании денег за подписку с помощью push-уведомлений или электронных писем.