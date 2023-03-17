Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские авиакомпании пожаловались на нехватку американских запчастей для самолетов

РБК: летающие на Superjet авиакомпании столкнулись с дефицитом свечей зажигания из США

close
100%
Илья Наймушин/РИА «Новости»

Авиакомпании России, летающие на самолетах Superjet 100, из-за санкций столкнулись с нехваткой производимых в США свечей зажигания для российско-французских моторов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма первого замгендиректора «ИрАэро» Владимира Панфилова в Минпромторг.

В своем обращении Панфилов предупреждает, что ситуация угрожает выполнению программы полетов по перевозке пассажиров, в том числе социально значимых. Бизнесмен просит Минпромторг ускорить процесс производства и выпуска свечей для SSJ-100 уфимским научно-производственным предприятием (НПО) «Молния».

Ситуацию с дефицитом свечей подтвердили РБК гендиректор «ИрАэро» Юрий Лапин и председатель совета директоров авиакомпании «Азимут» Павел Удод. По данным агентства, с такой проблемой также столкнулись «Якутия» и крупнейший оператор Superjet — авиакомпания «Россия».

Представитель «Ростеха» (НПО «Молния» входит в «Ростех — прим.) заявил РБК, что импортозамещение по всему списку необходимых изделий для Superjet, включая свечи зажигания, «идет полным ходом». Российский аналог запчасти должен появиться уже в 2023 году.

Ранее сообщалось, что на развитие авиаотрасли в России выделят 627 млрд руб. до 2030 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть