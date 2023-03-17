Российские авиакомпании пожаловались на нехватку американских запчастей для самолетов

Авиакомпании России, летающие на самолетах Superjet 100, из-за санкций столкнулись с нехваткой производимых в США свечей зажигания для российско-французских моторов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма первого замгендиректора «ИрАэро» Владимира Панфилова в Минпромторг.

В своем обращении Панфилов предупреждает, что ситуация угрожает выполнению программы полетов по перевозке пассажиров, в том числе социально значимых. Бизнесмен просит Минпромторг ускорить процесс производства и выпуска свечей для SSJ-100 уфимским научно-производственным предприятием (НПО) «Молния».

Ситуацию с дефицитом свечей подтвердили РБК гендиректор «ИрАэро» Юрий Лапин и председатель совета директоров авиакомпании «Азимут» Павел Удод. По данным агентства, с такой проблемой также столкнулись «Якутия» и крупнейший оператор Superjet — авиакомпания «Россия».

Представитель «Ростеха» (НПО «Молния» входит в «Ростех — прим.) заявил РБК, что импортозамещение по всему списку необходимых изделий для Superjet, включая свечи зажигания, «идет полным ходом». Российский аналог запчасти должен появиться уже в 2023 году.

Ранее сообщалось, что на развитие авиаотрасли в России выделят 627 млрд руб. до 2030 года.