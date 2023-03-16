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Минпромторг попросил Wildberries повысить эффективность обратной связи с партнерами

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов призвал Wildberries усилить обратную связь как с сотрудниками, так и с партнерами. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

По его словам, такое решение было принято по итогам заседания комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле на площадке.

Ранее сообщалось, что компания Wildberries сообщила о временной приостановке списаний с владельцев партнерских пунктов выдачи заказов за подмену товаров.

15 марта десятки пунктов выдачи заказов Wildberries перестали выдавать посылки в рамках забастовки против новой системы штрафов. В ответ на это компания закрыла несколько точек «в целях безопасности» и заявила, что с «партнерами», выбирающими «нецивилизованные формы диалога», сотрудничество будет приостановлено.

СМИ также сообщают об увольнении бастующих сотрудников ПВЗ. В Госдуме пообещали внести поправки в законодательство и пригласили представителей Wildberries на совещание.

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