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Путин пообещал поддержку «ответственному» бизнесу и компаниям

Президент России Владимир Путин заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, что власти РФ будут поддерживать «ответственный» бизнес и компании, нацеленные на стратегическое развитие, а не на краткосрочный результат. Об этом сообщает РИА Новости.

«Государство, безусловно, будет всячески поддерживать ответственный бизнес, тех, кто готов бороться и за свое дело, и за благополучие своих коллективов, людей, которые у вас работают, за благополучие всех граждан России», — сказал он.

Путин также отметил, что «безусловно должны будут поддерживаться» компании, которые вкладывают ресурсы в исследования, разработки, создание технологических платформ и торговых марок, а не нацеленные на краткосрочный результат.

Ранее президент России заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, что внутренний спрос в стране вышел на траекторию устойчивого и долгосрочного роста, а в апреле темпы роста розничного товарооборота достигнут не менее 5%.

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