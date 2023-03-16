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Министр экономики Армении Керобян заявил, что страна прекращает расчеты с РФ в долларах и евро

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Depositphotos

Армения и Россия окончательно прекратили расчеты в долларах и евро. Об этом «Ведомостям» заявил министр экономики Республики Армения Ваган Керобян.

«Выбор валюты для торговли в сложившихся условиях – большая проблема. Российская валюта слишком волатильна по отношению к доллару и евро, что мешает заключению долгосрочных контрактов, а объем денежной массы драмов не позволяет обеспечить имеющийся поток товаров», — отметил Керобян.

По его словам, по итогам прошлого года поставки из Армении в России поднялись почти в четыре раза, до $2,5 млрд. В частности, это произошло из-за ухода западных компаний с российского рынка. Благодаря этому поставщики из Армении смогли занять освободившиеся места и расширить бизнес.

Он добавил, что компании, банки и ведомства из Армении могут попасть под вторичные санкции Запада. Однако делается все возможное, чтобы избежать подобных последствий, так как Россия является важным торговым партнером. Кроме того, глобальное развитие экономики невозможно в условиях изоляции одних политических блоков от других. Поэтому Армения может стать своего рода мостом для разных частей мировой экономики.

В середине августа РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона сообщили, что решение литовского банка «Шяуляй» о прекращении операций с Россией в рублях не скажется на железнодорожном транзите в Калининградскую область, поскольку ранее счета на его обслуживание выставлялись в валюте.

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