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В Минэке спрогнозировали рост инвестиций, ВВП и реальных доходов населения в 2023 году

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Минэкономразвития улучшило прогноз по реальным доходам населения и ожидает увеличения ВВП и инвестиции в России в 2023 году. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников во время выступления на съезде РСПП, передает РИА Новости.

«Уже понятно, что у нас и рост экономики, рост ВВП, рост инвестиций будет в этом году», — отметил Решетников.

По его словам, уже в конце прошлого года стало ясно, что экономика России будет развиваться более динамично, чем предполагалось ранее. Об этом свидетельствуют показатели прошлого года, а также итоги января и февраля. Кроме того, улучшились показатели роста реальных доходов населения.

Он добавил, что сейчас ведомство занимается прогнозом социально-экономического развития, а также работает над возможными сценариями. Поэтому документ будет готов уже в апреле.

8 февраля Bloomberg Economics сообщил, что объем инвестиций в основной капитал в России аномально вырос, несмотря на прогнозы о резком спаде. Издание оценило рост инвестиций в 6% по итогам прошлого года, вопреки прогнозам об их спаде на 20%. Впрочем, как говорится в статье, в этом году показатель может уменьшиться на 5%.

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