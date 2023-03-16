Силуанов: Минфин оформит свои предложения по взносу бизнеса в бюджет в ближайшие дни

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Министерство финансов в ближайшие дни оформит свои предложения по взносу бизнеса в бюджет страны. Об этом он рассказал в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает ТАСС.

По словам главы Минфина, в ходе обсуждения с бизнесом была достигнута договоренность, что взнос составит около 300 млрд руб.

При этом Силуанов подчеркнул, что предложения бизнеса об увеличении объема «будут приветствоваться».

В конце февраля замминистра финансов Алексей Сазанов сообщал, что итоговая отчетность российского бизнеса за прошлый год появится в конце марта этого года, в связи с этим размер взноса российских компаний в бюджет России будет определен в конце марта. Он также подчеркивал, что уплата добровольного сбора с бизнеса затронет банковский сектор.

В феврале сообщалось, что бизнес и власти согласовали разовый взнос в бюджет как обязательный. Как заявлял Силуанов, в 2023 году такой взнос будет однократным. По данным источника газеты «Ведомости», добровольный взнос в бюджет составит примерно 250 млрд руб.