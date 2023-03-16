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Производители предложили поднять пошлину на ввоз в РФ мебели из недружественных стран до 50%

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Пошлину на деревянную и мягкую мебель, а также матрасы из Европы могут поднять с 8,5-12% до 50% в виде ответных санкций против недружественных стран. Об это газете «Известия» заявили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).

В публикации отметили, что рост пошлин связан с ответными санкциями против недружественных стран, а также с необходимостью поддержать отечественных производителей. При этом эксперты рынка посчитали, что цены на импортную мебель, если пошлины будут введены, вырастут на 60%. Из-за этого она будет неконкурентоспособна на российском рынке.

Участники рынка согласились с предложением АМДПР, назвав его правильным решением. Кроме того, отечественный рынок насыщен собственными производителями, а доля импортной мебели уже серьезно упала. По данным ассоциации, в 2019 году на импортную мебель приходилось 49% от всей доли рынка. А уже в 2022 году этот показатель упал до 24%.

Аналитики указали, что рост пошлины будет распространяться и на товары для параллельного импорта. Например, могут быть затронуты товары IKEA, которые недавно Минпромторг включил в список для поставок. В итоге цены на эту мебель могут вырасти почти в два раза.

8 декабря «Российская газета», ссылаясь на предложение Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, писала, что фанера, мебель и упаковка из «недружественных» стран должна быть запрещена в России. При этом фанера – самая пострадавшая отрасль в стране, где было потеряно свыше половины рынка. Кроме того, на фоне снижения цен производство фанеры в России находится на уровне 2010 года.

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