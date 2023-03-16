Курс рубля ослабел по отношению к доллару и евро

После старта торгов на Московской бирже курс доллара по отношению к рублю вырос на 8,5 коп. и составил 76,07 руб. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

В то же время европейская валюта выросла на 50 коп. к рублю и составила 80,73 руб.

При этом курс китайского юаня к российской валюте практически не изменился и составил 11,004 руб., прибавив всего 0,4 коп.

Ранее интернет-издание «РБК Инвестиции», ссылаясь на прогноз главного макроэкономиста УК «Ингосстрах — Инвестиции» Антона Прокудина, сообщало, что курс американской валюты может превысить 200 руб. к 2025 году.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил, что для того, чтобы курс доллара смог приблизиться к отметке 200 руб., экономика России должна находиться в состоянии «полной разрухи». По мнению экономиста, такой сценарий представляется маловероятным даже на фоне возможного усиления международных санкций в отношении России в ближайшие годы. Беляев отметил, что в настоящее время нет показателей, которые бы свидетельствовали о каком-либо резком ухудшении состояния российской экономики.