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«Энергоатом» сообщил о вынесении подозрений директору Запорожской АЭС Черничуку

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Украинская национальная компания «Энергоатом» сообщила о вынесении подозрений директору Запорожской АЭС Юрию Черничуку. Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.

Уточняется, что Черничук подозревается в совершении умышленных действий, направленных на помощь России, «с целью нанесения ущерба Украине путем реализации решений и действий захватчиков».

В декабре 2022 года «Энергоатом» сообщал об увольнении Черничука из штата компании.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщало, что экс-чиновника украинской национальной компании «Энергоатом» подозревают в нанесении ущерба государственному бюджету страны на сумму 2,5 млн долларов.

По данным украинского следствия, в сентябре 2020 года «Энергоатом» организовал аукцион по продаже электроэнергии при участии 32 компаний. Подозреваемый, чье имя не разглашается, на данный момент занимает пост руководителя одного из филиалов компании «Украинские железные дороги». Он добился того, чтобы аукцион «Энергоатома» выиграла «нужная» компания.

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