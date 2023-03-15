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Владелец Zara, Bershka и Pull & Bear рассказал о желании вернуть бренды в Россию

Гендиректор Inditex Гарсия заявил о готовности вернуться в Россию при изменении ситуации

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Global Look Press

Генеральный директор испанской сети магазинов одежды Inditex, которая владеет брендами Zara, Pull & Bear, Bershka, Oysho, Massimo, Stradivarius, Dutti Оскар Гарсия в интервью газете Financial Times, заявил, что готов вернуться в Россию, если ситуация изменится.

По его словам, условия соглашения по продаже бизнеса в России группе Daher предусматривают возможность возвращения на российский рынок в партнерстве с ее новым владельцем, который зарегистрирован в ОАЭ.

«Если бы мы приняли решение возобновить нашу деятельность в России, потому что ситуация изменилась — и, конечно, я не думаю, что это произойдет в краткосрочной перспективе», — сказал Гарсия.

Он добавил, что компания могла бы возобновить свою деятельность в тех магазинах, которые были переданы группе Daher. Владелец компании пояснил, что в этом случае Inditex «действовал бы в собственных форматах, а Daher был бы в качестве франшизополучателя».

Ранее Telegram-канал Mash писал, что испанские бренды Bershka и Pull & Bear могут вернуться в Россию в апреле под новыми названиями.

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