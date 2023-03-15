Дерипаска призвал российские власти учесть ситуацию в финансовом секторе США

Предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале назвал «агонией» ситуацию, которая недавно развернулась в финансовом секторе США, и призвал российские власти принять во внимание последствия.

«И, конечно, бизнесу и предприятиям Российской Федерации очень важно побыстрее увидеть от наших монетарных властей и правительства совместно с крупнейшими государственными банками план антикризисных мероприятий для того, чтобы рассчитать свои силы на эти ближайшие непростые месяцы», — пишет Дерипаска.

По его словам, необходимо «помнить», что недавние события в финансовом секторе США были обусловлены именно действиями Федрезерва по подъему ставок.

«Важно не повторить этих ошибок. Действия как регулятора, так и властей должны быть контрцикличны. Необходимо поддержать начавшиеся инвестиции и реструктуризацию экономики, которая направлена на освоение новых рынков и импортозамещение. И к этому готовиться уже нужно сейчас, немедленно. Каждая секунда будет дорога», — заключил бизнесмен.

Дерипаска отметил, что «попытка ничего не делать будет дорого стоить».

Бизнесмен заключил, что «канарейка в шахте, о которой ранее написал Bloomberg (Рэй Далио), уже сдохла».

В пятницу состоится заседание совета директоров Центробанка, на котором будет принято решение об уровне ключевой ставки. Сейчас она составляет 7,5% годовых.