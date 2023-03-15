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Премьер Мишустин заявил, что инфляция в России опустилась ниже 4% годовых

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Инфляция в России постепенно снижается и сейчас находится на отметке ниже 4% годовых, то есть даже ниже установленного Центробанком показателя. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами фракции КПРФ.

«То, что касается инфляции — в пиках она была под 20%, годовая — 11,9%, если мы берем 2022 год. И сегодня она уже у нас меньше 4%», — отметил Мишустин.

По его словам, есть определенные отрасли, которые показали рост. Основным лидером стало сельское хозяйство, которое подросло на 10,2%. Кроме того, в прошлом году было собрано 157 млн тонн зерновых, что является рекордом.

Он добавил, что среди других отраслей хороший рост показала строительная отрасль (+5,2%). Кроме того, по всем промышленным товарам, которые направлены на спрос внутри страны, также произошел рост. Речь идет о производстве электроники, фармацевтики, пищевой промышленности и ряде других направлений.

10 марта в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации» сообщалось, что инфляция в России в годовом выражении впервые за 12 месяцев упала ниже 10%. В документе также отмечается, что последний раз инфляция ниже 10% была зафиксирована в РФ по данным на конец февраля 2022 года и была на уровне 9,15%, но уже на 4 марта прошлого года рост цен разогнался до 10,42% и достиг пика в апреле.

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