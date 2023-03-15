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Замминистра финансов Сазанов раскрыл нюансы единоразового взноса бизнеса в бюджет

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Евгений Биятов/РИА Новости

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что единоразовый взнос в бюджет России заплатит весь бизнес, кроме компаний из нефтегазовой и угольной отрасли, представителей малого и среднего бизнеса с доналоговой прибылью за период 2021-2022 годов ниже $1 млрд рублей. Сазанов сообщил об этом в разговоре с ТАСС.

«Все остальные — подпадают. А дальше: у кого есть прирост — тот будет платить, у кого нет прироста — тот не будет платить», — отметил Сазанов.

Ранее замминистра рассказал, что ставка единовременного взноса бизнеса в российский бюджет может быть определена после 25 марта 2023 года.

«Ставку можно будет определить точно только после того, как сдадут декларации по налогу на прибыль за 2022 год, а это произойдет 25 марта», — сказал Сазанов.

О том, что правительство прорабатывает с российским бизнесом вопрос о выплате в этом году единоразового взноса в бюджет, 8 февраля этого года заявлял первый вице-премьер Андрей Белоусов. В Минфине позже сообщили — правительство не поддерживает увеличение ставки налога на прибыль для организаций. По мнению ведомства, эффект от такой меры будет «неравнозначным» для разных отраслей экономики России.

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