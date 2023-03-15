Аналитик Сыроваткин перечислил последствия снижения спроса на доллар

Спрос на доллар в мире стал снижаться, отчего Штаты теряют возможность бесконтрольно печатать свою валюту. Об этом «Прайм» заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

«Власти США уже год повышают ставки для борьбы с инфляцией. Это приводит к масштабному удешевлению гособлигаций, которые имеют большой вес в портфелях банков. Как следствие, у них образовались убытки, которые усугубляются «просадкой» акций», — отметил Сыроваткин.

По его словам, такая ситуация создает предпосылки для массового снятия средств со счетов. Все это ставит власти США перед тяжелым выбором. Речь идет о выборе между спасением финансовой системы страны и жертвой доллара или наоборот. При этом сохранить все и сразу не выйдет.

Он добавил, что спасти финансовую систему можно прекратив цикл повышения кочевых ставок. Но в этом случае инфляция выйдет из-под контроля, что сильно ударит по доллару. В этом случае США не смогут бесконтрольно его печатать, так как спрос на американскую валюту упадет.

8 марта бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джеймс Рикардс заявил, что антироссийские санкции постепенно заставят весь мир отказаться от доллара. Одним из главных факторов провала западных, в частности, американских санкций в отношении России Рикардс назвал желание других стран торговать с Москвой.