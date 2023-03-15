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Спотовая цена газа снизилась на фоне теплой погоды и роста выработки электроэнергии

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Shutterstock

Спотовая цена газа на рынке в Евросоюзе продолжает уменьшаться на фоне потепления и сильного ветра а, значит, высоких показателей выработки электроэнергии ветроэнергетическими установками. Об этом сообщил «Интерфакс».

Как говорится в публикации, Дания уже два дня подряд обеспечивает себя электроэнергией лишь за счет ветра. Ветрогенерация в стране 14 марта обеспечила 100,8% ее потребностей.

Контракт с поставкой «на день вперед» на хабе TTF в Нидерландах за сутки снизился на 8% и закрылся на отметке $504 за тысячу кубических метров, добавляется в материале.

Выработка электричества с помощью ветряных установок в Европе за прошлую неделю покрыла фактически 20% потребностей ЕС. 13 марта данный показатель увеличился до 33,2%, но накануне опустился до 27,9%.

Ранее заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев выразил мнение, что 2023 год для газового рынка Евросоюза будет сложнее предыдущего, а для российского рынка откроются новые перспективы.

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