Министр энергетики Сальман: Саудовская Аравия сократит добычу нефти при «потолке» цен на ее сырье

Энергетические компании Саудовской Аравии сократят добычу нефти, если западные страны установят предельные цены на сырье из ближневосточной страны. Слова министра энергетики королевства принца Абдулазиза бен Сальмана приводит Energy Intelligence.

Подобные меры в обозримой перспективе приведут к волатильности и нестабильности поставок на мировом энергетическом рынке. По этой причине Саудовская Аравия будет вынуждена принимать ответные действия на подобные шаги западных стран, пояснил он.

«Мы сократим добычу нефти (если западные страны введут «потолок» цен на нефть из Саудовской Аравии — «Газета.Ru»), и я не удивлюсь, если другие поступят так же», — заявил Сальман.

В настоящее время энергетический альянс ОПЕК+, в который входит в том числе Саудовская Аравия, прикладывает все усилия для обеспечения стабильности поставок нефти на мировой рынок. Любые попытки искусственного регулирования рынка нанесут ущерб глобальной нефтяной отрасли, заключил министр.

15 марта министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что страна откажется поставлять нефть странам, которые введут «потолок» цен на саудовские поставки. Данное заявление он сделал в ответ на инициативу No Oil Producing and Exporting Cartels Act (NOPEC), подразумевающую возможность США предъявлять антимонопольные иски к членам ОПЕК и их партнерам.