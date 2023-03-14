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Помощник главы Минфина США сообщил о проведении с ЕС обзора лимита цен на нефть РФ в марте

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Global Look Press

Помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил в Американском предпринимательском институте, что в марте власти страны проведут совместный с ЕС обзор работы механизма потолка цен на российские нефтепродукты. Об этом сообщает ТАСС.

«Европа обязалась пересмотреть предельную цену (на нефтепродукты из России. — «Газета.Ru») в марте, о чем проинформировало Международное энергетическое агентство», — сказал Харрис.

По его словам, Евросоюз в ходе данного процесса может снизить лимит на $5.

Ранее сообщалось, что Москва в феврале отгрузила в направлении портов Саудовской Аравии не меньше 190 тыс. тонн дизельного топлива. Эр-Рияд является крупным поставщиком дизеля в другие страны. По мнению опрошенных агентством Reuters трейдеров, российский дизель после переработки могут реэкспортировать в другие страны.

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