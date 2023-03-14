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Глава Росатома рассказал о мерах поддержки семьям мобилизованных сотрудников

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

«Росатом» уделяет особое внимание каждой семье своих мобилизованных сотрудников. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Он подчеркнул, что максимальная поддержка оказывается тем, кто лишился родных и близких.

«Предусмотрена программа медицинской реабилитации и адаптации в медучреждениях ФМБА для получивших ранение. Мы предоставляем им возможности для профессиональной переподготовки и получения новой специальности. Сделаем все, чтобы наши товарищи чувствовали себя востребованными, могли достойно жить и работать», — приводит слова Лихачева газета «Страна Росатом».

Он рассказал, что волонтеры «Росатома» помогают всем жителям атомных городов — родственникам мобилизованных и добровольцев. По его словам, за каждой такой семьей закреплен волонтер-куратор, который поддерживает с ней постоянную связь.

Кроме того, Лихачев подчеркнул, что «Росатом» продлит все меры материальной и социальной поддержки работников, призванных на воинскую службу в зоне проведения СВО.

«Соответствующий приказ мною подписан и уже направлен в организации отрасли. При этом будет продлена не только ежемесячная выплата в размере 50 тыс. рублей, но и все другие меры: по компенсации ипотечной ставки и аренды жилья, оплаты детских садов и отдыха детей, сохраняются единовременные выплаты в сложных жизненных ситуациях», — заявил он.

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