Глава Росатома рассказал о мерах поддержки семьям мобилизованных сотрудников

«Росатом» уделяет особое внимание каждой семье своих мобилизованных сотрудников. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Он подчеркнул, что максимальная поддержка оказывается тем, кто лишился родных и близких.

«Предусмотрена программа медицинской реабилитации и адаптации в медучреждениях ФМБА для получивших ранение. Мы предоставляем им возможности для профессиональной переподготовки и получения новой специальности. Сделаем все, чтобы наши товарищи чувствовали себя востребованными, могли достойно жить и работать», — приводит слова Лихачева газета «Страна Росатом».

Он рассказал, что волонтеры «Росатома» помогают всем жителям атомных городов — родственникам мобилизованных и добровольцев. По его словам, за каждой такой семьей закреплен волонтер-куратор, который поддерживает с ней постоянную связь.

Кроме того, Лихачев подчеркнул, что «Росатом» продлит все меры материальной и социальной поддержки работников, призванных на воинскую службу в зоне проведения СВО.

«Соответствующий приказ мною подписан и уже направлен в организации отрасли. При этом будет продлена не только ежемесячная выплата в размере 50 тыс. рублей, но и все другие меры: по компенсации ипотечной ставки и аренды жилья, оплаты детских садов и отдыха детей, сохраняются единовременные выплаты в сложных жизненных ситуациях», — заявил он.