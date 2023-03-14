Предсказавший падение Lehman Brothers Роберт Кийосаки ожидает банкротства Credit Suisse

Один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse обанкротится следующим после краха американского Silicon Valley Bank (SVB). Такое мнение в эфире телеканала Fox Business высказал американский инвестор, финансовый обозреватель и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки.

«Проблема заключается в рынке облигаций. Я назвал Lehman Brothers много лет назад, и я думаю, следующим банком будет Credit Suisse, так как рынок облигаций рушится», — заявил он.

Кийосаки точно предсказал падение Lehman Brothers в 2008 году. На момент подачи заявления о банкротстве эта кредитная структура была четвертым по величине инвестиционным банком в Соединенных Штатах Америки.

Накануне Кийосаки призвал покупать биткоин в ожидании «вторжения фальшивых денег». Инвестор имел в виду, что Федеральная резервная система (ФРС) США в скором времени начнет печатать доллары для поддержки «больной» национальной экономики после банкротства занимавшего 16-е место в списке крупнейших кредитных организаций США SVB.

В тот же день ценные бумаги швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse рухнули более чем на 11%.

Тогда же президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к американцам из-за ситуации в национальной банковской системе, однако не стал обещать американцам, что крах двух банков не вызовет цепную реакцию.