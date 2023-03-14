РИА Новости: зерновую сделку могут продлить на 60 дней

Зерновая сделка будет продлена на текущих условиях при отсутствии «форс-мажорной» ситуации, возможно продление на 60 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник, знакомый с переговорами.

«При отсутствии форс-мажорной ситуации, будет продлена», — указал источник.

По его словам, консультации между Россией и ООН в Женеве по зерновой сделке прошли конструктивно, на данный момент идут переговоры про срокам.

«Скорей всего, это будет 60 дней на текущих условиях», — пояснил сроки продления источник.

Накануне в Женеве прошли консультации по зерновой сделке с участием российской межведомственной делегации и представителей ООН.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не будет «вдаваться в детали» относительно возможности продления зерновой сделки на 60 дней.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.