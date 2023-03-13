Объем импорта нефти из России в Германию в январе сократился на 99,9%

Продажи сырой нефти из России в Германию упали на 99,9% в январе 2023 года относительно аналогичного месяца 2022 года. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Федерального статистического ведомства ФРГ на своем сайте.

«В январе в Германию было импортировано 3,5 тыс. тонн российской нефти», — отметили в ведомстве, уточнив, что эти объемы ввезли на территорию Евросоюза (ЕС) еще до 1 января 2023 года. В январе 2022 года Германия импортировала 2,8 млн тонн российской сырой нефти.

Для замещения российских поставок Федеративная республика нарастила объем поставок из Норвегии (+44%), Великобритании (+42%), Казахстана (+34,6%).

Во второй половине февраля РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни написало, что Россия увеличила поставки нефти в Китай в прошлом году и фактически перехватила у Саудовской Аравии первенство по этому направлению.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников сообщило об отказе Индии нарушать санкции стран Запада против России, включая ограничение предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель.