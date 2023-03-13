Экономист Твердохлеб предрек необратимые последствия в экономике США из-за политики Белого дома

Экономика США может претерпеть необратимые последствия из-за политики Белого дома, но до Великой депрессии 1930-х годов она не скатится. Об этом «Ленте.ру» заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

«Не думаю, что глубина падения будет сопоставима с 1920-1930 годами — тогда была катастрофическая ситуация. В современных условиях цифровых технологий и глобализации, конечно, такие негативные явления будут нивелированы», — отметил Твердохлеб.

По его словам, текущие экономические явления разрушают незыблемость экономических позиций Штатов в мире. При этом последствия этого разрушения будут необратимы. В целом же, перспективы американской экономики достаточно мрачные, так как может произойти ухудшение экономического положения в стране.

Он добавил, что авторитет доллара в мире неуклонно снижается, а политика других стран настроена на дедолларизацию. Вся эта ситуация серьезно влияет на благополучие США и бьет по экономике, которая также трещит от колоссального внешнего долга.

Ранее в понедельник бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в публикации на Truth Social написал, что США вскоре столкнутся с новой, более масштабной Великой депрессией из-за недальновидной политики действующего американского президента Джо Байдена.