Оборот внешней торговли России по итогам прошлого года вырос на 8,1% и достиг $850,5 млрд. Об этом свидетельствуют данные, которые частично возобновила публиковать Федеральная таможенная служба.

Профицит торгового баланса достиг $332 млрд, объемы экспорта выросли на 19,9% — до $591,5 млрд, импорт снизился на 11,7% — до $259,1 млрд, отметили в ведомстве.

Из данных ФТС следует, что Россия за год смогла увеличить поставки минерального топлива, нефти и продуктов их перегонки, а также битуминозных веществ на 42,8%, достигнув отметки в $383,7 млрд.

Поставки продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья подскочили на 14,8% в денежном выражении, а экспорт удобрений резко вырос на 54,3%.

20 февраля газета «Коммерсант» со ссылкой на Национальное агентство статистики Грузии писала, что Россия в январе этого года стала главным торговым партнером Грузии. За первый месяц 2023 года торговый оборот между странами достиг $263,6 млн.

До этого издание РБК со ссылкой на данные презентации Минэкономразвития писало, что объем российского экспорта в дружественные или нейтральные страны в январе — ноябре 2022 года вырос с 42 до 65%.