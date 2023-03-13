Банк HSBC решил купить британскую «дочку» обанкротившегося Silicon Valley Bank

HSBC Holdings собирается купить британскую «дочку» Silicon Valley Bank (SVB), что позволит защитить деньги вкладчиков и предотвратит неплатежеспособность кредитной организации. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

HSBC Holdings в ближайшее время может спасти британскую «дочку» SVB, так как HSBC вместе с правительством готовился объявить о заключении сделки по приобретению обанкротившейся части банка.

В публикации указали, что британский гигант HSBC стал потенциальным покупателем британского подразделения SVB в воскресенье вечером, 12 марта, став «белым рыцарем», который спасет деньги вкладчиков.

По данным Sky News, Банк Англии в рамках сделки по спасению может заявить, что деньги вкладчиков находятся в безопасности, поэтому кредитная организация продолжит свою работу в обычном режиме, только уже под управлением HSBC. Это, в свою очередь, успокоит взволнованный финансовый сектор страны. Сама же сделка по спасению для HSBC незначительна в плане общего баланса, но увеличит влияние организации на внутреннем рынке страны для корпоративных клиентов в технологическом секторе.

Ранее в понедельник РИА Новости сообщили, что в Канаде местная «дочка» обанкротившегося Silicon Valley Bank взята под временный государственный контроль со стороны офиса управляющего по надзору за финансовыми организациями страны (OSFI).