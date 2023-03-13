«Прайм»: Кабмин Японии заявил о невысоких рисках для финансовых институтов страны

Агентство «Прайм» написало, что правительство Японии заявило о невысоких рисках негативного влияния на финансовые институты страны на фоне банкротства американского Silicon Valley Bank. Агентство ссылается на генсека японского кабмина Хирокадзу Мацуно.

«Нам известно об объявлении банкротства банка Silicon Valley Bank. В настоящий момент японские финансовые институты поддерживают ликвидность и базу капитала. Поэтому на сегодняшний день вероятность, что это банкротство окажет серьезное влияние на стабильность японской финансовой системы, невысока», — отметил Мацуно на пресс-конференции в понедельник.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден Байден 13 марта выступит с заявлением и ответит на вопросы по «банковскому кризису», сообщало ранее агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома. NYT отмечает, что в дальнейшем проблемы, с которыми столкнулся Silicon Valley Bank, могут распространиться по некоторым частям этого сектора. В связи с этим руководитель Министерства финансов США Джанет Йеллен публично заверила инвесторов в устойчивости американской банковской системы. Ранее портал Axios спрогнозировал «катастрофический» кризис банковской системы США в том случае, если американское правительство до завтрашнего дня не выработает план по спасению вкладчиков банка Silicon Valley Bank.