ФРС США приняла решение предоставить банкам дополнительные средства для устойчивости

Федеральная резервная система Соединенных Штатов приняла решение предоставить банкам дополнительные средства для защиты финансовой устойчивости, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«Правление Федерального резерва… сделает доступным дополнительное финансирование имеющим на него право кредитным организациям, чтобы помочь обеспечить банки возможностью удовлетворить потребности всех своих вкладчиков», — указано в сообщении.

Это обращение подготовил глава ФРС Джером Пауэлл совместно с председателем Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартином Грюнбергом и министром финансов США Джаннет Йеллен.

Ранее минфин США, в совместном заявлении с Федеральной резервной системы (ФРС) и Федеральной комиссией по страхованию вкладов США, пообещал всем вкладчикам SVB доступ к вкладам с понедельника, 13 марта.

По данным телеканала NBC News на основе источников из двух ведомств, правительство США спешно ищут возможности по защите активов клиентов SVB свыше 250 тысяч долларов — они не покрываются обычной гарантией федерального правительства.