Bloomberg: ЕС усилит контроль за высокими технологиями, чтобы они не попали в Россию

Евросоюз попросит третьи страны внимательнее следить за импортом высокотехнологичных товаров из ЕС из-за борьбы с возможным обходом санкций Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные лица.

Отмечается, что речь идет о странах, где наблюдается рост импорта различных товаров, включая содержащие высокие технологии, которые Москва затем сможет применять в военных целях на Украине.

Уточняется, что меры могут затронуть сотни товарных позиций.

Ранее сообщалось, что власти Турции в соответствии с ограничениями Запада в отношении РФ распорядились прекратить транзит санкционных товаров через территорию страны с 1 марта. СМИ сообщали, что таможенная система внезапно начала блокировать оформление товаров, попавших под санкции Евросоюза. Официальных разъяснений от Анкары по этому поводу не было.

На этом фоне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад разрабатывает новую стратегию по перекрытию всех каналов обхода санкций против РФ, чтобы помешать наращиванию российской внешней торговли. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».