Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Bloomberg: ЕС усилит контроль за высокими технологиями, чтобы они не попали в Россию

close
100%
Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Евросоюз попросит третьи страны внимательнее следить за импортом высокотехнологичных товаров из ЕС из-за борьбы с возможным обходом санкций Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные лица.

Отмечается, что речь идет о странах, где наблюдается рост импорта различных товаров, включая содержащие высокие технологии, которые Москва затем сможет применять в военных целях на Украине.

Уточняется, что меры могут затронуть сотни товарных позиций.

Ранее сообщалось, что власти Турции в соответствии с ограничениями Запада в отношении РФ распорядились прекратить транзит санкционных товаров через территорию страны с 1 марта. СМИ сообщали, что таможенная система внезапно начала блокировать оформление товаров, попавших под санкции Евросоюза. Официальных разъяснений от Анкары по этому поводу не было.

На этом фоне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад разрабатывает новую стратегию по перекрытию всех каналов обхода санкций против РФ, чтобы помешать наращиванию российской внешней торговли. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть