Бывшего министра финансов Греции Варуфакиса жестоко избили в Афинах

Экс-министр финансов и лидер левой парламентской партии МЕРА25 Янис Варуфакис подвергся жестокому нападению неизвестных во время ужина в одном из ресторанов Афин, передает Life.ru.

По данным телеканала ERT1, всё произошло в центральном районе Эксархия.

Телеканал сообщил, что политик ужинал в ресторане с однопартийцами и внезапно к нему подошли более десяти неизвестных людей. Они вызвали Варуфакиса для разговора на улицу, где ему сломали нос, а после продолжили наносить удары ногами и руками. Известно, что охраной экс-министр не пользуется. Факт нападения подтвердила и партия МЕРА25.

«Небольшая группа головорезов вошла в ресторан в буйном настроении, крича: «Выходи, ублюдок, подписавший меморандумы». Янис Варуфакис встал, чтобы обратиться к ним. Бандиты тут же ответили насилием, жестоко избив секретаря партии МЕРА25», — раскрыла детали пресс-служба партии.

Сейчас Варуфакис находится в больнице. Туда также прибыли сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.