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Еврокомиссар Симсон призвала страны Евросоюза полностью отказаться от закупок СПГ в России

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Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала европейские компании не продлевать контракты на покупку сжиженного природного газа (СПГ) в России, чтобы освободить рынок для «надежных» поставщиков в Европу. Такое заявление она сделала на заседании комитета по промышленности и энергетике Европарламента, написало агентство РИА Новости.

«Я призываю все государства-члены и компании перестать покупать российский СПГ и не перезаключать новые контракты по газу с Россией, когда те подойдут к концу», — сказала она.

По словам Симсон, в таком случае партнеры региона смогут сохранить спрос в Евросоюзе (ЕС). Также еврокомиссар назвала закупки СПГ из России «репутационным риском» для европейских потребителей.

На этой неделе еврокомиссар по энергетике заявляла, что у стран ЕС не должно быть иллюзии легкого положения дел при отсутствии поставок российского газа.

В первой половине января консультант компании «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин привел данные, согласно которым страны Европы нарастили закупку СПГ из США в 2022 году в 2,5 раза.

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