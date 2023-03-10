Минэкономразвития: годовая инфляция в РФ опустилась ниже 10%

Инфляция в России в годовом выражении впервые за 12 месяцев упала ниже 10%, следует из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

«В годовом выражении рост цен замедлился до 9,43% в годовом выражении», — указывается в документе..

В нем также отмечается, что последний раз инфляция ниже 10% была зафиксирована в РФ по данным на конец февраля 2022 года и была на уровне 9,15%, но уже на 4 марта прошлого года рост цен разогнался до 10,42% и достиг пика в апреле.

«На неделе с 28 февраля по 6 марта 2023 года цены не изменились (0,00%)», — заключается в обзоре.

Ранее Центробанк сообщил, что годовая инфляция в целом по России в январе 2023 года составила 11,77%. В регионах страны при этом годовая инфляция находилась в диапазоне от 6,6% до 18,1%.

ЦБ ожидает минимальное значение годовой инфляции в России в апреле.