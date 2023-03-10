Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Spiegel назвал детали о яхте, вероятно, связанной с подрывом «Северных потоков»

close
100%
Swedish Coast Guard/AP

Немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следование яхты, которую, предположительно, использовали во время подготовки теракта на «Северных потоках». Об этом сообщается в материале на сайте журнала.

«В деле о теракте на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море всплывают новые подробности. Судно, на котором, как предполагается, диверсанты перевезли взрывные устройства, является парусной яхтой «Андромеда» с портом приписки Бреге на острове Рюген», — сказано в статье.

По информации издания, 15-метровую яхту модели «Bavaria Cruiser 50» арендовали неизвестными через чартерную фирму острова Рюгена.

Свой путь, как пишет Spiegel, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, а затем пришвартовалось ненадолго у порта Вик.

Накануне официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявляла, что требования России о совместном расследовании теракта на «Северных потоках» были проигнорированы западными странами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве не верят публикациям NYT, WSJ и других западных СМИ, что за терактом на «Северных потоках» может стоять проукраинская группировка, никак не связанная со спецслужбами. По его словам, подобная операция под силу только хорошо обученным государственным структурам, которых в мире не так много.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть