Spiegel назвал детали о яхте, вероятно, связанной с подрывом «Северных потоков»

Немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следование яхты, которую, предположительно, использовали во время подготовки теракта на «Северных потоках». Об этом сообщается в материале на сайте журнала.

«В деле о теракте на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море всплывают новые подробности. Судно, на котором, как предполагается, диверсанты перевезли взрывные устройства, является парусной яхтой «Андромеда» с портом приписки Бреге на острове Рюген», — сказано в статье.

По информации издания, 15-метровую яхту модели «Bavaria Cruiser 50» арендовали неизвестными через чартерную фирму острова Рюгена.

Свой путь, как пишет Spiegel, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, а затем пришвартовалось ненадолго у порта Вик.

Накануне официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявляла, что требования России о совместном расследовании теракта на «Северных потоках» были проигнорированы западными странами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве не верят публикациям NYT, WSJ и других западных СМИ, что за терактом на «Северных потоках» может стоять проукраинская группировка, никак не связанная со спецслужбами. По его словам, подобная операция под силу только хорошо обученным государственным структурам, которых в мире не так много.