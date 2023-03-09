FT: Минфин США призвал крупнейших трейдеров нарастить поставки российской нефти

Представители Минфина США встретились с главами крупнейших нефтяных трейдеров Gunvor и Trafigura и призвали их возобновить перевозки российской нефти, пишет Financial Times, ссылаясь на источники.

Газета утверждает, что встреча состоялась после угроз России сократить поставки нефти

По информации издания, представители рынка «с осторожностью относились» к поставкам российской нефти после введения ценовых ограничений на энергоносители из РФ.

«Нас активно призывают американцы... вновь приступить к перевозке нефти»,— рассказал один из собеседников издания.

Источник утверждает, что Вашингтон «действительно хочет, чтобы нефть перемещалась».

Американские представители заверили трейдеров, что они могут перевозить российскую нефть при соблюдения ценового потолка ($60 за баррель). Но некоторые трейдеры и банки, с осторожностью предоставляют кредиты на поставки нефти, из-за опасения репутационных рисков, связанных с финансированием «военной машины».

«Трейдеры знают, что правила позволяют им торговать российской нефтью при правильных обстоятельствах, но действительно ли она так привлекательна со всеми потенциальными рисками?» — приводит издание слова советника одного из трейдеров.

Ранее помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг заявила, что страны G7 намерены пересмотреть потолок цен на российскую нефть в этом месяце.