Украинские власти: в Киеве и большинстве областей страны восстановлено энергоснабжение

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил в эфире телеканала «Рада», что энергоснабжение, которое было ограничено 9 марта в 14 областях страны, возобновлено в большинстве регионов, передает ТАСС.

«Энергоснабжение в определенный период ограничивалось в 14 областях. В настоящий момент в большинстве из них оно возобновлено», — сказал Галущенко

Мэра Киева Виталий Кличко также сообщил в своем Telegram-канале, что электроснабжение в украинской столице «возобновлено в полном объеме». При этом он добавил, что работы по восстановлению теплоснабжения продолжаются, и в данный момент 30% домов остаются без отопления. Восстановить тепло в полном объеме коммунальщики планируют в течение суток, подчеркнул он.

9 марта сообщалось о взрывах в Киевской, Одесской, Харьковской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях. Reuters со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного писало, что на территории Украины взорвалась 81 ракета и беспилотники, в том числе, 20 крылатых «Калибров» и шесть гиперзвуковых «Кинжалов».