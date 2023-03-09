Правительство хочет разрешить поставки СПГ из северных регионов России

Российские власти предложили расширить перечень месторождений, откуда разрешен экспорт сжиженного природного газа (СПГ), в частности необходимо добавить участки из северных регионов страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на очередном заседании кабинета.

«Правительство предложило добавить в перечень месторождений, откуда разрешен экспорт СПГ, перспективные участки недр, расположенные на значительном удалении от единой системы газоснабжения», —отметил Мишустин.

По его словам, речь идет о таких территориях как Красноярский край и Ямало-Ненецкий автономный округ, где можно добыть около 3 трлн кубометров газа.

Он посчитал, что использование мощностей северных регионов страны позволит активнее использовать маршруты транспортировки топлива в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, в совокупности с другими мерами, годовые объемы производства СПГ могут возрасти до 100 млн тонн в ближайшие семь лет.

7 марта на сайте правительства РФ по итогам совещания о развитии производства СПГ в России сообщалось, что Минэнерго и Минпромторг собираются разработать дорожную карту развития СПГ-оборудования, где доля отечественных технологий достигнет 80%. В сообщении добавили, что ведомствам придется осуществить мониторинг возможностей и рисков отечественных производств с учетом спроса в мире. Также необходимо будет направлять планы компаний по созданию и закупке оборудования с дальнейшей организацией серийного выпуска.