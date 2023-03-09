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Аналитик Демидов предрек возможное падение цен на газ в Европе до $350 за тысячу кубометров

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Matthias Rietschel/AP

Цены на газ в Европе могут продолжить свое падение и, скорее всего, к маю опустятся до $350 за тысячу кубометров. Об этом «Ленте.ру» заявил независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«Цены могут продолжить падать. Обычно зимний сезон в Европе заканчивается в марте и новая гонка по закачке газа начинается уже ближе к маю. Думаю, что цена может просесть до $350 к маю. В Европе осталось много газа в хранилищах, поэтому если газ и будет существенно расти, то уже во второй половине года», — отметил Демидов.

По его словам, тренд на снижение цены на газ в Европе начался еще в декабре 2022 года. Все это связано с аномально теплой зимой и инициативами стран Европы по снижению потребления газа. Все это привело к тому, что хранилища газа в европейском регионе оказались наполнены на 60% к концу февраля, что почти на 45% выше средних показателей за последние пять лет.

Он добавил, что низкие цены на газ неинтересны США. Из-за этого, вполне вероятно, американцы могут вызвать искусственный дефицит топлива на европейском рынке, уменьшив свою добычу и снизив поставки в Европу.

Ранее в четверг газета Financial Times писала, что у России осталось не так много инструментов для перевеса в энергетическом противостоянии с западными странами. Однако с помощью одного из них Москва может в одиночку воссоздать нефтяной кризис 1973 года.

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